Гутерриш ведет переговоры о возобновлении участия России в "зерновом соглашении"
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ведет активные переговоры о возобновлении участия России в зерновом соглашении.
Об этом сообщил пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик в воскресенье, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Спикер отметил, что Гутерриш "глубоко обеспокоен ситуацией, сложившейся вокруг Черноморской зерновой инициативы, и отложил свой отъезд в Алжир на саммит Лиги арабских государств на один день, чтобы сосредоточиться на этом вопросе".
Генеральный секретарь продолжает участвовать в интенсивных контактах, направленных на возобновление участия России в зерновом соглашении, отметил он.