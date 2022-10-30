Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего: обсуждали возможные действия врага

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Командующие войсками оперативных направлений доложили об оперативной ситуации на фронте. Была заслушана информация о возможных действиях врага в ближайшее время, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Члены Ставки обсудили состояние материально-технического обеспечения сил обороны, в частности ритмичные поставки боеприпасов, ремонт техники и вооружения.

Участники заседания подробно остановились на состоянии выполнения предыдущих решений Ставки. В том числе речь шла об обеспечении защиты важных инфраструктурных и энергетических объектов.

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В заседании приняли участие: руководитель Офиса главы государства Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, председатель Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук и командующие войсками оперативных направлений.

К заседанию присоединились также министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.