Новости

Украина через США хочет повлиять на Израиль, чтобы тот начал оказывать военную помощь: это единственная страна, к которой они прислушиваются, - посол Корнийчук

3 31764
корнійчук
Украина пытается через Соединенные Штаты повлиять на Израиль с тем, чтобы тот изменил свою нейтральную позицию по поводу украинско-российской войны и начал оказывать военную помощь Киеву.

Об этом посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук рассказал в интервью The Hill, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Американцы – единственная страна, к которой Израиль прислушивается", – считает Корнийчук.

Читайте также: Производитель "Байрактаров" может помочь Украине в борьбе с иранскими дронами: "Проводим испытания"

По его словам, он еженедельно встречается с послом США в Израиле Томом Найдсом, которого называет "секретным оружием" в своей кампании, направленной на то, чтобы заставить израильтян изменить курс и предоставить военную и противовоздушную поддержку Киеву.

"Мы обсуждаем различные меры поддержки, и опять же, нам нужно изменить эту основную тенденцию, которая отличает позицию Израиля от остального демократического мира, и увеличить военно-техническое сотрудничество", - сказал украинский посол.

По словам Корнийчука, отношения Украины с Израилем в последние недели углубились "по некоторым техническим вопросам, связанным с обороной", в частности системы предупреждения гражданского населения о ракетных атаках со стороны РФ. "Это позитивное развитие, и мы, конечно, ожидаем большего от Израиля", - отметил он.

Посол Украины также рассчитывает, что США могут более тщательно проверять, придерживается ли Израиль западных санкций в отношении России. "Вопрос санкций также важен, и американцы находятся в гораздо лучшем положении, чтобы проверить, придерживаются ли израильтяне этих санкций или нет", - считает он.

Читайте также: Израиль имеет ограничения на поставку отдельных систем ПВО Украине, - президент Герцог

В то же время, признает Корнийчук, до проведения в Израиле внеочередных выборов, назначенных на 1 ноября, в стране вряд ли будет обсуждаться вопрос военной помощи Киеву.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Gal
    Коментар на цю тему: https://t.me/BerezaJuice/22867 Березовый сок
    Руководство Украины очень последовательно в своих действиях. Сначала президент Володимир Зеленський просит у Израиля оружие и начинается не очень публичное сотрудничество. Затем украинский посол Евгений Корнийчук, озвучивает в интервью The Hill, что просит Белый дом оказать давление на Израиль, чтобы он предоставил Киеву военную помощь и более тщательно проверил, как Израиль соблюдает западные санкции в отношении России, на что пальцем у виска покрутили в Иерусалиме и в Вашингтоне. А теперь просто вишенка на торте - голосование в ООН по ядерному разоружению Израиля и Украина голосует за. США, Британия, Литва, Латвия, Эстония, Польша, Германия, Франция, Бельгия, Австралия, Канада и многие другие прогрессивные государства это голосование не поддержали, а Украина проголосовала за. Вместе с Россией. Браво!

    Такое солидарное голосование со страной-оккупантом в тот момент, когда формируются партнёрские отношения с Израилем? Последовательная международная политика - это наша сильная сторона. Но это не точно.
  • Андрей Лавриненко e607e4e3
    Почему Украина должна разоружиться по ядерному оружию, а Израиль - нет? Мы рылом не вышли? Украинским дикарям кровь из носу надо разоружиться с печальными для нас последствиями, а Израилю или, к примеру, Индии и Пакистану - нет? Это, братцы. обычный расизм и ксенофобия.
  • arye z.
    Інфа 100% ...?
    Звідки така поінформованість ізраїльської військової промисловості? Розчарую вас. Все ППО Ізраїлю (за винятком "Петріот"), зроблено в Ізраїлі. Від конструктської задуми на папері до втілення в металі та керуючих блоках.
    Залізний Купол, Барак (морський ЗК), Праща Давида, Чарівна Паличка, Стріла 2 та Стріла 3, це все оригінальні ізраїльські розробки.
    Фінансування, так, американське, зате потім США інтегрують ці системи у свою глобальну систему ППО/ПРО
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости