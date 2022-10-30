Рашисты на оккупированной Херсонщине создают условия, непригодные для проживания гражданского населения, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал информацию о преступных действиях россиян на оккупированной территории Херсонской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Оккупационные власти временно занятой территории Херсонской области пытаются создать на подконтрольной территории условия, непригодные для проживания местного гражданского населения. В частности, в Новой Каховке с 29 октября текущего года отключен доступ к интернету и через громкоговорители распространяют информацию о необходимости выезда из области в течение 48 часов из-за якобы угрозы ракетных ударов со стороны Вооруженных сил Украины. Первоочередной так называемой "эвакуации" подлежит медперсонал местных больниц и оперативные службы города. Кроме того, оккупационные власти издали указ, обязывающий предпринимателей распродать весь продовольственный товар и закрыть магазины и рынки с 1 ноября 2022 года".

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