Российские чиновники массово убегают от мобилизации за границу: в мэрии Москвы недосчитались до 30% штата, - СМИ
Об этом сообщает "Настоящее время" со ссылкой на главного редактора издания "Верстка" Лолу Тагаеву, передает Цензор.НЕТ.
Изданию известны случаи отъезда сотрудников российских Минобразования, Министерства цифрового развития и Центробанка.
В некоторых отделах мэрии Москвы недосчитались 20-30% штата, поскольку чиновники уходят в отпуск и после него уже не возвращаются.
"Прежде всего едут в страны Средней Азии, как члены исполкома Российского футбольного союза. Нам написали несколько разных сотрудников мэрии и министерств, им хотелось поделиться своей историей. Никто не хочет воевать, убивать и быть убитым. В отличие от жителей российской глубинки, у сотрудников ведомств есть доступ к самой разной информации - не только к телевизору. Они понимают, что происходит", - сообщила Тагаэва.