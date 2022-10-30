Новости

Россияне продолжают перебрасывать отдельные военные подразделения на территорию Беларуси, - Генштаб

6 58919
рф,білорусь,військові
Генштаб ВСУ обнародовал информацию о передвижении российских войск по территории Беларуси.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

"Республика Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины. Российская Федерация продолжает перебрасывание отдельных подразделений на территорию Республики Беларусь. Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов и применения ударных БПЛА с территории и воздушного пространства этой страны", - отмечается в сообщении.

Читайте также: РФ перебрасывает в Беларусь "кадыровцев", - Генштаб

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Player New
    З правого берега херсону їх перекинуть на північ, або ми закопаїмо їх зараз, або потім вони будуть грабувати й нищити ще й на півночі.
  • Совесть Нации
    суицидники подтягиваются....
  • Evgeny N
    Загрядотрядьі кадирівців - прислали, чмобіків - прислали, більш нове озброєння та БК до нього - вивезли, металобрухт і БК до нього - завезли, авіацію для ЯЗ - приперли, ЯЗ - і своє щось не дуже працює, того не приперли...

    Як на мене, то це все призначено для утримання бойових частин ЗСУ на кордоні з білоруською губернією.
    А от з пусками ракет та дронів з тієї губернії треба щось робити... Сподіваюсь, що в нашому ГШ є напрацювання стосовно цієї проблеми.
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости