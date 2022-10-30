Новости

Польша обещает Украине помощь в экспорте зерна после демарша РФ: "Россия не соблюдает никаких международных договоров"

3 59919
мзс,польща
Польша и другие страны ЕС будут продолжать оказывать Украине поддержку в экспорте зерна в третьи страны на фоне отказа России продолжать свои обязательства в контексте зерновой инициативы.

Об этом говорится в заявлении МИД Польши, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Решение России приостановить свое участие в зерновой инициативе является еще одним доказательством того, что она не намерена придерживаться никаких международных договоренностей. Польша вместе с партнерами из ЕС готова и далее работать, чтобы помочь Украине и нуждающимся в транспортировке необходимых товаров", - отметили в МИД.

Читайте также: Гутерриш ведет переговоры о возобновлении участия России в "зерновом соглашении"

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Mykola Trofimenko a12d9878
    Насправді існує як мінімум два варіанта вирішення цієї проблеми: або військовий супровід (як запропонував МЗС Литви, або потопити нах#й весь ЧФ. Ніякий із варінтів ескалації не спричинить
  • Colt
    Эрдоган, президент натовской страны со второй армией в блоке,
    будет униженно смотреть как зерно пошло через Польшу.
    С-400 оказались гов ном, а российские атомные реакторы обернутся
    для Турции дополнительным шантажом и экологической опасностью.
  • Stanislav Bryzhyk
    Що, потопити цілих чотири кораБЛЯ? Танунах. А вдруг путєнг нападе? Ви шо!
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости