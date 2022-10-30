Польша обещает Украине помощь в экспорте зерна после демарша РФ: "Россия не соблюдает никаких международных договоров"

Польша и другие страны ЕС будут продолжать оказывать Украине поддержку в экспорте зерна в третьи страны на фоне отказа России продолжать свои обязательства в контексте зерновой инициативы.

Об этом говорится в заявлении МИД Польши, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Решение России приостановить свое участие в зерновой инициативе является еще одним доказательством того, что она не намерена придерживаться никаких международных договоренностей. Польша вместе с партнерами из ЕС готова и далее работать, чтобы помочь Украине и нуждающимся в транспортировке необходимых товаров", - отметили в МИД.

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