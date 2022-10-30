Россияне дважды обстреляли Марганецкую громаду - один человек ранен, - облсовет
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Российские оккупанты утром 30 октября дважды обстреляли Марганецкую громаду из реактивных систем залпового огня. В результате атаки женщина получила ранения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.
Пострадавшей пенсионерке – 73 года. Она получила осколочное ранение, сейчас находится в больнице под наблюдением медиков.
Огнем оккупантов повреждено полдесятка пятиэтажек и восемь легковых автомобилей.
Также от вражеских обстрелов на предприятии были повреждены производственные здания.