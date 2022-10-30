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Следующий год станет определяющим в привлечении военных преступников РФ к ответственности, - Данилов

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что 2023 год станет определяющим в вопросе привлечения к ответственности российских военных преступников, в том числе высшего военно-политического руководства России.

Такое мнение он высказал в эфире национального телемарафона "Единые новости", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Не только Путин, а все. Все, кто поднимал руку, кто давил кнопки в их Думе, кто отправлял россиян на смерть в Украину, будут нести ответственность. Это вопрос только времени. И насколько я уже осознал, короткого времени. Я более чем уверен, что 2023 год будет определяющим для всех этих вещей", – сказал Данилов.

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Он заверил, что все российские военные преступники будут отвечать по закону, в том числе и на территории Украины в соответствии с украинским законодательством.

Топ комментарии

  • Maxim Ak-Murza
    Призыв очистить власть от предателей во время войны.
  • Evgeny N
    А ті, хто з криками "можем павтаріть", "на Бєрлін", "унічтожим украінскій фашизм" аплодував кремлівському недопалку, підримував його дії, як "отрядьі путіна", батьки, що віддали свого сина цьому людожеру за барана чи овочевий набір, ЗК, яким "не в западло" підкорятись державі, "віряни", що підтримують гундяєвський сатанат та вірять в телевізор? З ними що?
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    Тоді через 3, 5, 10 років ми отримаємо ще більш криваву агресію з московії.
    Висновок один: для існування України є єдина умова - відсутність на карті світу московії у будь-якому стані.
  • Марина Кравець
    почніть з себе..
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