Российские захватчики заминировали все окрестности Северодонецка, готовятся к обороне, - мэр Стрюк

Во временно захваченном Северодонецке на Луганщине значительно увеличилось количество российских военных, которые готовятся к наступлению ВСУ, наибольшей угрозой для украинских военных может быть тотальное минирование окраин.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в эфире телеканала "Киев" глава Северодонецкой городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк.

"Приготовления к обороне есть и составят, пожалуй, достаточно серьезные проблемы для наших военных, поскольку минируют все вокруг, ведется строительство линий обороны, каких-то сооружений – трудно сказать, на сколько профессионально, но потуги делаются. Самая большая угроза – это минирование всех окрестностей", – сказал Стрюк.

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Он отметил, что прибывающие в город захватчики расселяются в заброшенных квартирах, и началась очередная волна мародерства.

"Сейчас пошла новая волна занятия более-менее уцелевших квартир местных жителей. При чем делается это под "хорошим" поводом – расселить людей, хотя фактически идет грабеж населения", – сказал глава ВГА.

По данным Стрюка, оккупационную "администрацию" покинули некоторые сотрудники, ранее туда устроившиеся.

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