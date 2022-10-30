Совбез ООН в понедельник будет обсуждать выход РФ из "зернового соглашения"

В понедельник, 31 октября, в Нью-Йорке по требованию России состоится заседание Совета Безопасности ООН, на котором будет обсуждаться атака на военные корабли Черноморского флота, которые, по утверждению РФ, якобы были привлечены к гарантированию безопасности морского коридора транспортировки украинского зерна.

Как сообщили в секретариате Совбеза, заседание состоится в первой половине дня – после рассмотрения расследования, проведенного Международной организацией гражданской авиации, принудительной посадки в Беларуси самолета авиакомпании Ryanair в мае 2021 года, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В Постоянном представительстве Украины при ООН отметили, что Украина остается преданной своим обязательствам по экспорту зерна, Россия еще с сентября искала любого повода, чтобы сорвать выполнение зернового соглашения.

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