Вопрос бокировки поставок иранского оружия РФ на личном контроле у Зеленского, - Данилов
Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал в эфире национального телемарафона "Единые новости", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"На сегодняшний день вопрос Ирана мы ставим на повестку дня. Сегодня идут определенные процессы, определенные переговоры. Я бы не хотел сейчас о них объявлять", - сказал секретарь СНБО.
В то же время он отметил, что задача украинских властей состоит в том, чтобы сделать невозможными атаки на украинские города и военные позиции иранскими боеприпасами или средствами поражения.
"Работают все, кто должен заниматься этим вопросом. Этот вопрос на контроле у президента", – добавил Данилов, отметив, что необходимо дождаться позиции Ирана.
При этом он подчеркнул, что в случае продолжения поставок России вооружения для Ирана усложнится ситуация на международной арене.