Вопрос бокировки поставок иранского оружия РФ на личном контроле у Зеленского, - Данилов

Президент Украины Владимир Зеленский держит на личном контроле вопрос о невозможности поставок Ираном вооружения Российской Федерации.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал в эфире национального телемарафона "Единые новости", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На сегодняшний день вопрос Ирана мы ставим на повестку дня. Сегодня идут определенные процессы, определенные переговоры. Я бы не хотел сейчас о них объявлять", - сказал секретарь СНБО.

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В то же время он отметил, что задача украинских властей состоит в том, чтобы сделать невозможными атаки на украинские города и военные позиции иранскими боеприпасами или средствами поражения.

"Работают все, кто должен заниматься этим вопросом. Этот вопрос на контроле у ​​президента", – добавил Данилов, отметив, что необходимо дождаться позиции Ирана.

При этом он подчеркнул, что в случае продолжения поставок России вооружения для Ирана усложнится ситуация на международной арене.