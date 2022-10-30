Мы понимаем, что происходит на территории оккупированной Россией Беларуси, - Данилов

Украина делает все для того, чтобы уберечь границу от возможного вторжения с территории Беларуси.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире информационного телемарафона.

Он рассказал, что сегодня состоялось 27-е заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, где рассматривались неотложные вопросы, в том числе и вопрос о вероятности наступления на Украину с территории Беларуси. По его словам, по этому вопросу докладывал руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.

"Мы понимаем, что происходит и на Херсонском направлении и что происходит на территории оккупированной Россией Беларуси. Мы понимаем замыслы врага. Соответствующие решения будут приниматься для того, чтобы обезопасить нашу ситуацию от угроз, которые могут быть со стороны РФ", - сказал он. Данилов.

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