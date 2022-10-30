Россияне готовят отвод артиллерийских подразделений из правобережной части Херсонской области, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал информацию о передвижении российских войск по оккупированной части Херсона.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "По имеющейся информации, враг осуществляет подготовительные меры по отводу артиллерийских подразделений из правобережной части Херсонской области, с последующим их возможным перебрасыванием на другие направления".

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