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Россияне готовят отвод артиллерийских подразделений из правобережной части Херсонской области, - Генштаб

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Генштаб ВСУ обнародовал информацию о передвижении российских войск по оккупированной части Херсона.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "По имеющейся информации, враг осуществляет подготовительные меры по отводу артиллерийских подразделений из правобережной части Херсонской области, с последующим их возможным перебрасыванием на другие направления".

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  • Юрий Педаченко
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