Премьер Чехии Фиала прибыл с визитом в Украину

Премьер-министр Чехии Петр Фиала прибыл с визитом в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы в Киеве, который сегодня утром также подвергся российским ракетным обстрелам. У нас есть ряд переговоров с украинскими друзьями. Я верю, что они дадут конкретные результаты. Украинцы воюют не только за свою страну, но и за всю Европу. Наша поддержка должна продолжаться", – написал Фиала в твиттере в понедельник.

Ранее сообщалось, что глава правительства Чехии посетит Киев 31 октября, планировалось заседание правительств Украины и Чехии.

Читайте также: В Праге состоялся многолюдный митинг в поддержку Украины. ВИДЕО