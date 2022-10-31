Повреждены энергообъекты, питающие Бориспольский, Броварский, Переяславский, Вышгородский и Ирпенский районы Киевщины

31 октября из-за обстрела РФ были повреждены энергообъекты, питающие Бориспольский, Броварский, Переяславский, Вышгородский и Ирпенский районы Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.

Без света сейчас около 300 тысяч клиентов в Киевской области.

"Из-за вражеских ударов в регионе происходят экстренные отключения света. Графики аварийных отключений, которые составлены ранее, сейчас актуальны. Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации", - говорится в сообщении.

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