Новая Зеландия расширила санкции против России
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Под новыми санкциями оказались российские граждане и организации, связанные с военной сферой и пропагандой.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 1News
"Сегодня мы вводим санкции против 14 человек и семи организаций в рамках нашей постоянной поддержки Украины. В группу входят военнослужащие, оборонные организации и руководители, контролируемые Россией каналы дезинформации, а также военизированная организация и ее старшее командование", - говорится в сообщении.
В частности, под санкциями оказались такие российские медиа как информационное агентство Инфорос и крымское пропагандистское издание NewsFront.
Кроме того, в санкционный список вошли руководители и акционеры компаний, разрабатывающие и производящие ракеты и огнестрельное оружие, а также члены военизированных группировок, связанных с ЧВК "Вагнер".