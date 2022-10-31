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Турция продолжит работать с "зерновым соглашением", несмотря на "колебания" России, - Эрдоган

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ердоган,путін
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна продолжит усилия по поиску разрешения глобального продовольственного кризиса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Anadolu.

По его словам, благодаря поставкам 9,3 млн. тонн сельхозпродукции из Украины удалось относительно снизить продовольственный кризис в мире.

"И хотя Россия сомневается... мы будем решительно продолжать наши усилия, чтобы служить человечеству", - сказал турецкий лидер.

Напомним, 29 октября Минобороны России заявило, что РФ прекращает участие в реализации "зернового соглашения" из-за атаки дронов на корабли Черноморского флота.

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Топ комментарии

  • Vadim Zertin
    Почему не ********** ЧМ флот к чертям и проблем не было бы. А не упрашивать это чмо сраное. Столько бы проблем решили.
  • Oleksii Magas
    А ніхто і не вмовляє. Поставили перед фактом: "Зерно продовжує свій рух. Бажання московитів нікого не хвилюють"
  • Garinich
    Ахахаха, нашла коса на камень, Эрдоган это вам не Макарон или Шольц со своими звонками и обеспокоенностями, пока Турции будет выгоден выход зерна от нас, оно будет идти, и хрен что путя сделает, хочу посмотреть, как он атакует корабли, которые идут под "крышей" Эрдогана. Парашника тупо оповестили по факту, что мол иди выежуйся в другом месте, а тут я рулить буду.
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