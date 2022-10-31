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Через 3-4 часа водоснабжение вернут потребителям левого берега Киева и частично - правого, - Кличко

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київ
"Киевводоканал" и энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"За три-четыре часа водоснабжение вернем потребителям левого берега Киева и частично – правого. Энергоснабжение уже частично восстановили в Деснянском районе столицы", – говорится в сообщении.

По словам Кличко, специалисты "Киевводоканала" и энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию.

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  • Ksenia VB
  • Ksenia VB
    Переживаю за Вову, чи він з водою.
  • ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО
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