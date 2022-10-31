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Новые повреждения усугубили ситуацию в энергосистеме Украины. Предыдущие графики отключений отменены, - "Укрэнерго"

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електрика,світло,відключення,віялові
Сегодня утром враг снова нанес массированный ракетный удар по объектам энергетической инфраструктуры. Новые повреждения усугубили ситуацию в энергосистеме Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".

Как отмечается, стабилизационные графики почасовых отключений, которые были введены с 6 часов утра во всех регионах, отменены. Для ликвидации аварий, вызванных последствиями ракетных обстрелов, в отдельных регионах операторами распределительных сетей (облэнерго) были введены локальные ограничения потребителей в пределах областей. В дальнейшем величина требуемого ограничения потребителей будет регулироваться в зависимости от текущей ситуации в энергосистеме.

"Друзья, мы снова просим вас о помощи. Наши ремонтные бригады уже начали ликвидацию повреждений там, где это позволили военные. Помочь им может каждый, у кого сейчас есть свет. Экономное потребление электроэнергии поможет удержать баланс в энергосистеме и не допустить аварийных повреждений электросетей перегрузками", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Ан Мур
    https://t.me/BerezaJuice/22890 Борислав Береза : "Российские паблики заполнены фото и видео прилетов (на местности). И это не российские агенты, а наши доморощенные идиоты, которые все это выкладывают и комментируют "ти диви, летить", "ой, хлопці, я зараз таке бачу" и тд. Каким ********* надо быть, чтобы снимать и выкладывать фото и видео прилетов? Миллион раз писали и просили этого не делать, но хоть кол на голове теши. И эти же идиоты потом будут выбирать власть. *****, зла не хватает!"

    https://t.me/BerezaJuice/22891 Борислав Береза : "Когда просят не публиковать работу ПВО, то просят не делать это в привязке к местности, чтобы не выявить место нахождения ПВО. Видео работы ПВО в небе не показывает где оно находится. Так понятно? Или долбоебы не способны и это понять?"
  • Валерiй Осадчий
    Без аналогічних ударів по москальні чи хоч якихось ударів це гра в одні ворота. З нас показово ліплять образ жерти чи що? В сраку таку війну.
  • Олександр Січковський
    кацапи *******, а у нас нічим цікаво хто зупинив ракетну програму в Україні, хто на весні не виділив кошти Павлоградському хімічному заводу де зупинилося виготовлення твердого палива для ракет. При чому - єдиному виробнику такого пального. Через кого довелося скоротити 600 фахівців там.
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