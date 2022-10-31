13 человек пострадали в результате утренних обстрелов в Украине

В Украине в результате сегодняшних обстрелов российской армией пострадали 13 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире телемарафона сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

"На данный момент мы имеем 13 человек, которые были травмированы в результате сегодняшних атак РФ. И мы, конечно, будем вместе с СБУ, с прокуратурой устанавливать те убытки и фиксировать те преступления, которые были совершены сегодня на территории нашей страны", - заявил глава НПУ.

Как сообщалось, утром 31 октября российские войска нанесли массированный удар по территории Украины. Премьер-министр Денис Шмыгаль проинформировал, что поражены 10 регионов Украины, где повреждены 18 объектов, большинство из которых энергетические.

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