В результате утренних обстрелов Черкасщины 2/3 области остались без электроснабжения, 4 человека ранены, - ОВА

Около 2/3 территории Черкасской области остались без электроснабжения в результате утренних обстрелов региона российскими оккупантами.

Об этом сообщил глава ОВА Игорь Табурец, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Имеем 2 прилета по одному из объектов критической инфраструктуры энергетической сферы, что, к сожалению, обесточило две трети нашей области", - сказал глава обладминистрации.

Он также отметил, что в результате обстрела 4 человека получили ранения.

По словам главы ОВА, в настоящее время пожары на объекте полностью ликвидированы, энергетики приступили к работе по ликвидации последствий обстрелов и возобновлению электроснабжения в регионе.

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