Два российских вертолета Ка-52 уничтожены, еще два повреждены на аэродроме в Псковской области

На аэродроме в Псковской области уничтожены два Ка-52, еще два существенно повреждены.

Об этом сообщает Главное управление разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.

"На военно-воздушной базе ВС РФ "Веретье" (Псковская область, Остров-5) ночью 31 октября произошел мощный взрыв. Два российских ударных вертолета Ка-52 "аллигатор" полностью уничтожены. Еще два - существенно повреждены", - говорится в сообщении.

Детали по уничтожению другой техники и личного состава – уточняются.

В целях ликвидации последствий взрывов, а также "поиска диверсионных групп" личный состав воинской части поднят по тревоге, в воинской части проходят следственные действия.

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