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Два российских вертолета Ка-52 уничтожены, еще два повреждены на аэродроме в Псковской области

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ка-52
На аэродроме в Псковской области уничтожены два Ка-52, еще два существенно повреждены.

Об этом сообщает Главное управление разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.

"На военно-воздушной базе ВС РФ "Веретье" (Псковская область, Остров-5) ночью 31 октября произошел мощный взрыв. Два российских ударных вертолета Ка-52 "аллигатор" полностью уничтожены. Еще два - существенно повреждены", - говорится в сообщении.

Детали по уничтожению другой техники и личного состава – уточняются.

В целях ликвидации последствий взрывов, а также "поиска диверсионных групп" личный состав воинской части поднят по тревоге, в воинской части проходят следственные действия.

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  • vitaliymkua
    Бєлгородська народна республіка атакувала Псковську народну республіку?
  • Жива1008ом альфа омега зеро 71aef17d
    Основные характеристики беспилотника "ACE ОNE":
    Максимальная высота полета: 13700 метровОперативный радиус: 1500 кмВес: 7,5 тонныДлина: 11 метровШирина: 8,5 мМаксимальная скорость: 0,95 Маха (почти 1000 км/ч)

    ACE ONE предназначен для выполнения операций: стратегической, оперативной и тактической разведки, штурмовых операций в широком диапазоне высот, подавление противника противовоздушной обороны Украинский беспилотник "ACE ОNE":
  • Leonidas 4503 5b487af2
    Пора бы уже и за энергетическую инфраструктуру браться!
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