Россия использует воздушное пространство Молдовы для обстрелов Украины, - Воздушные Силы
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Российские оккупанты неоднократно использовали воздушное пространство Молдовы для атак по территории Украины.
Об этом сообщил спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ.
"И с южного, и с северного направления атакуют Украину. При чем используют территорию Молдовы, воздушное пространство ее, для террористических атак по Украине. Это еще одно преступление, которое нужно документировать и показывать западному сообществу, потому что не впервые они через Молдову б'ют ракетами по Украине. По западу, по юго-западу", - отметил он.
Также, по словам Игната, неоднократно были зафиксированы полеты вражеских беспилотников в 5-10 километрах от румынской границы.
"То есть беспилотник оперативно-тактического уровня провоцирует таким образом страны НАТО", - добавил спикер Воздушных Сил.