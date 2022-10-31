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Россия использует воздушное пространство Молдовы для обстрелов Украины, - Воздушные Силы

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ракета
Российские оккупанты неоднократно использовали воздушное пространство Молдовы для атак по территории Украины.

Об этом сообщил спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ.

"И с южного, и с северного направления атакуют Украину. При чем используют территорию Молдовы, воздушное пространство ее, для террористических атак по Украине. Это еще одно преступление, которое нужно документировать и показывать западному сообществу, потому что не впервые они через Молдову б'ют ракетами по Украине. По западу, по юго-западу", - отметил он.

Также, по словам Игната, неоднократно были зафиксированы полеты вражеских беспилотников в 5-10 километрах от румынской границы.

"То есть беспилотник оперативно-тактического уровня провоцирует таким образом страны НАТО", - добавил спикер Воздушных Сил.

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Топ комментарии

  • Имярек
    Те, що для нормальних людей є порушенням закону, для кацапів називається "смєкалочка" і працює виключно в одну сторону (тобто, якщо щось подібне застосувати щодо них, то починається всесвітнє виття про те, як їх, таких хороших, образили)
  • Olga Mansika
    Над Молдовою відкрите небо для пасажирських літаків?Тоді кацапи міжнародні терористи в квадраті.Чого чекає світ?Ще одного боїнга(не дай Боже)?Коли нарешті придушать кремлівську міль?
  • Злий Грицько
    Тут навіть нема чого обговорювати, кацапи всі кончені підараси.
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