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Базу российских военных обнаружили в Мариупольском районе

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В Мариупольском районе, в с. Урзуф обнаружили базу, где разместились российские оккупанты.

ПОб этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Установлено место базирования российских оккупантов в Мариупольском районе, в с. Урзуф. Здесь расквартировано по меньшей мере 6 КамАЗов мобилизованных россиян, военная техника. Руководство базой высшего уровня прибывает почти ежедневно на двух вертолетах", - написал Андрющенко.

По его словам, тренировка захватчиков проходит на полигоне возле хутора Бабах-Тарама. Андрющенко уточнил, что в советское время неподалеку располагалась военная часть зенитных войск.

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Топ комментарии

  • Urs
    если на Цензоре - значит уже учтено в завтрашней сводке ГШ.
  • акаб акабіч
    в штаб повідомляйте. а штаб вже нам, про враження та кількість смажених
  • Garry Grant
    І що? Треба щоб їх HIMARS "виявили".
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