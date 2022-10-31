Базу российских военных обнаружили в Мариупольском районе
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В Мариупольском районе, в с. Урзуф обнаружили базу, где разместились российские оккупанты.
ПОб этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Установлено место базирования российских оккупантов в Мариупольском районе, в с. Урзуф. Здесь расквартировано по меньшей мере 6 КамАЗов мобилизованных россиян, военная техника. Руководство базой высшего уровня прибывает почти ежедневно на двух вертолетах", - написал Андрющенко.
По его словам, тренировка захватчиков проходит на полигоне возле хутора Бабах-Тарама. Андрющенко уточнил, что в советское время неподалеку располагалась военная часть зенитных войск.