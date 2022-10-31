МИД Молдовы об обстрелах Украины россиянами: "Эти нападения являются недопустимым нарушением международного гуманитарного права"

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы обнародовало заявление после обстрела Украины утром 31 октября российской армией и падения российской ракеты на территории Молдовы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда".

Министерство подтвердило свое решительное осуждение ракетных ударов по Киеву и другим городам - включая ракету, сбитую украинским ПВО и упавшую на северную окраину Наславчи на севере Молдовы.

"Эти нападения, еще больше обостряющие ситуацию в плане безопасности, являются недопустимым нарушением международного гуманитарного права, которое запрещает наносить удары по гражданским лицам и их инфраструктуре", - сказано в заявлении.

Отмечается, что в понедельник утром представители МИД связались с посольством Молдовы в Киеве, чтобы заверить, что все сотрудники находятся в безопасности.

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Министерство отмечает, что атаки на энергетическую инфраструктуру Украины наносят огромный экономический и социальный ущерб всему Европейскому континенту, в частности, гражданам Молдовы, которые испытывают на себе последствия войны по соседству.

"МИД самым решительным образом осуждает использование Россией энергоресурсов как оружия", - добавили в ведомстве.

В МИДе Украины после падения российской ракеты на территории Молдовы напомнили о необходимости систем ПРО и ПВО.

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Во время массированного обстрела Украины 10 октября три российские ракеты нарушили воздушное пространство Молдовы.