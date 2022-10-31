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МИД Молдовы об обстрелах Украины россиянами: "Эти нападения являются недопустимым нарушением международного гуманитарного права"

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Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы обнародовало заявление после обстрела Украины утром 31 октября российской армией и падения российской ракеты на территории Молдовы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда".

Министерство подтвердило свое решительное осуждение ракетных ударов по Киеву и другим городам - включая ракету, сбитую украинским ПВО и упавшую на северную окраину Наславчи на севере Молдовы.

"Эти нападения, еще больше обостряющие ситуацию в плане безопасности, являются недопустимым нарушением международного гуманитарного права, которое запрещает наносить удары по гражданским лицам и их инфраструктуре", - сказано в заявлении.

Отмечается, что в понедельник утром представители МИД связались с посольством Молдовы в Киеве, чтобы заверить, что все сотрудники находятся в безопасности.

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Министерство отмечает, что атаки на энергетическую инфраструктуру Украины наносят огромный экономический и социальный ущерб всему Европейскому континенту, в частности, гражданам Молдовы, которые испытывают на себе последствия войны по соседству.

"МИД самым решительным образом осуждает использование Россией энергоресурсов как оружия", - добавили в ведомстве.

В МИДе Украины после падения российской ракеты на территории Молдовы напомнили о необходимости систем ПРО и ПВО.

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Во время массированного обстрела Украины 10 октября три российские ракеты нарушили воздушное пространство Молдовы.

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Топ комментарии

  • Post-AV
    Ой, плять... Прям московитские нотки. "Плиточники, гастеры, штукатурщики". Да, плиточники. Да, работящие. Да, не воры и не убийцы. Плохо? Во всем мире это хорошо, и только для наследников золотой орды это повод для принижения. Охренеть
  • Post-AV
    Как минимум 60 процентов за. А то и больше. Но независимость же - это ж кормушка. Вся наша шушера властная что будет делать в случае об'единения? В тюрьму пойдет? Они зубами вцепились в независимость. Мол что вы, что вы! А как же ватное население, которое страдать будет под властью румынских фашиздов
  • Деніс Войцеховський
    У русни всегда есть повод для принижения.
    Нет ни одной более-менее успешной нации на планете, для которой у русни бы не была назначена презрительная кличка.
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