Швеция начнет вооружать Украину современными системами, - Минобороны страны

Швеция приняла решение передать Украине современное вооружение, что отражает обновленную оборонную политику северной страны.

Об этом заявил министр обороны страны Пол Йонсон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

По его словам, после первой двусторонней встречи с украинским коллегой Алексеем Резниковым официальный Стокгольм "активнее" возьмется за военную поддержку Украины.

Йонсон не уточнил, что именно они поставят на вооружение ВСУ.

Если судить по словам депутата Микаэля Оскарссона из оборонного комитета парламента, это может быть переносной зенитный ракетный комплекс RBS 70 (существует четыре варианта/модернизации) в неизвестных количествах и колесные самоходные артиллерийские установки FH77BW L52 Archer.

Ранее СМИ со ссылкой на военных писали, что Швеция может передать 12 таких САУ.

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