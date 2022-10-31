СБУ провела обыски у руководства УПЦ МП в Кировоградской области

Сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски у руководства и представителей Кировоградской епархии Украинской православной церкви московского патриархата.

По данным спецслужбы, отдельные представители этой общины причастны к распространению идей, посягающих на территориальную целостность Украины и разжигание религиозной розни. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Обыски проходили в Кировоградской и Александрийской епархиях, а также по местам проживания фигурантов.

"Среди прочего у них обнаружена переписка митрополита Кировоградского и Новомиргородского с патриархом московским Кириллом и изъято большое количество изготовленных в РФ антиукраинских материалов. По предварительным оценкам, в их текстах содержатся признаки совершения уголовных правонарушений, предусмотренных Уголовным кодексом Украины", - говорится в сообщении.

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В частности, это:

ст. 110 – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

ст. 161 – нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам.

В ходе досудебного расследования установлено, что антиукраинские материалы активно распространялись среди священнослужителей и верующих, чтобы сформировать среди них позиции, выгодные стране-агрессору. В частности, оправдывалась аннексия Крыма.















"Автор одной из выявленных книг - Андрей Новиков, бывший секретарь Одесской епархии УПЦ МП, который в 2014 году из-за пророссийской позиции выехал в РФ. В настоящее время Новиков ведет собственный телеграм-канал, где продвигает нарративы в поддержку российских оккупационных войск, дискредитацию ВСУ и ненависть к украинской нации", - информируют в СБУ.

По инициативе СБУ все изъятые материалы отправлены на экспертизы. Служба безопасности продолжает расследовать данное уголовное производство и работает над привлечением к ответственности всех виновных в посягательстве на независимость, территориальную целостность и государственный суверенитет Украины.

Напомним, с начала войны СБУ открыла 23 уголовных производства по подрывной деятельности отдельных представителей УПЦ МП, уже есть 33 подозреваемых - от классических агентов сбора информации до корректировщиков огня.