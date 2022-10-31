В Киеве с 1 ноября увеличат интервалы между поездами для экономии электроэнергии
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Так, в пиковые часы интервалы между поездами составят 4-5 минут, а в межпик 8-10 минут.
Специалисты постоянно мониторят пассажиропотоки на станциях метро. В соответствии с этими показателями были отрегулированы графики движения и увеличены интервалы между поездами.
"Очень важно, что такой режим работы метро позволит экономнее потреблять электроэнергию", - сообщают в КГГА.
В то же время, все пассажирские зоны метрополитена остаются с должным уровнем освещения.
Напомним, что для Киева еще разрабатывается новый график отключения света, но и он не будет точным, поскольку будет зависеть от объема дефицита и потребления электроэнергии. При этом длительность ограничений может быть увеличена до 6 часов.