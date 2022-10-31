Новости

IRIS-T сегодня сработала со 100% результатом. Но для защиты Украины нужно больше, - Воздушные силы

7 53826
iris
Противовоздушная система IRIS-T, предоставленная Германией ранее в этом месяце, сегодня сработала со 100% результатом, но подобных систем нужно больше.

Об этом сообщил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Мы видим, что противник не имеет успеха в наземной операции. Поэтому небо сейчас он использует для своих террористических атак. Мы просим и продолжаем призывать мир предоставить Украине оружие. Нужны средства противовоздушной обороны. Те средства, которые мы уже озвучили, IRIS-T, (их) надо больше. Работает и сегодня работала эта система, и работала со 100% результатом. И мы хотим еще таких систем, чтобы немцы нарастили производство. NASAMS уже вот-вот должно быть в Украине... но надо больше. Украина очень большая, нужно защищаться", – заявил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинская ПВО сегодня показала беспрецедентно классный результат, - спикер Воздушных сил Игнат

Топ комментарии

  • Bobcat 614fad29
    І що далі? Організувати виробництво тут? Так квартальні не вміють "в виробництво", тільки в відосіки. Могли б вже давно шахєдів-мопедів наклепати, не святі горшки ліплять, але в в них ніхто не вміє організувати, тільки дерибанити те що прислали
  • Viktor Patrykei
    А їх ніхто не перехоплює, бо вони летять по балістичній траєкторії. В нас систем протиракетної оборони практично немає, а ракет до них ще менше. Уявіть що буде, коли до кацапії доїдуть балістичні ракети з Ірану з дальністю 700 км
  • Flying Eagle
    Просіть, дзвоніть, падайте на вуха, ведіть активніші перемовини із Заходом. Я до наших дипломатів і політиків звертаюся, це саме ваш час і ваша робота.
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости