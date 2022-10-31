IRIS-T сегодня сработала со 100% результатом. Но для защиты Украины нужно больше, - Воздушные силы

Противовоздушная система IRIS-T, предоставленная Германией ранее в этом месяце, сегодня сработала со 100% результатом, но подобных систем нужно больше.

Об этом сообщил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Мы видим, что противник не имеет успеха в наземной операции. Поэтому небо сейчас он использует для своих террористических атак. Мы просим и продолжаем призывать мир предоставить Украине оружие. Нужны средства противовоздушной обороны. Те средства, которые мы уже озвучили, IRIS-T, (их) надо больше. Работает и сегодня работала эта система, и работала со 100% результатом. И мы хотим еще таких систем, чтобы немцы нарастили производство. NASAMS уже вот-вот должно быть в Украине... но надо больше. Украина очень большая, нужно защищаться", – заявил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинская ПВО сегодня показала беспрецедентно классный результат, - спикер Воздушных сил Игнат