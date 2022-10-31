Об эвакуации с Киевщины речь не идет. Электроэнергия в области уже начала восстанавливаться, – глава ОВА Кулеба

Никаких эвакуационных мероприятий на территории Киевской области не проходит и в ближайшее время не планируется.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, ситуация с энергетикой сложная, но под контролем.

"Все работают на своих местах. Электроэнергия в области уже начала восстанавливаться. Обо всех планах действий жители Киевщины будут знать заблаговременно. Держим свой фронт. Доверяем только официальным источникам. Работаем", - отметил он.

Отметим, что сегодня ряд СМИ и телеграм-каналов сообщили со ссылкой на Кулебу о том, что якобы жители региона могут эвакуироваться в случае сложного энергетического кризиса.

Читайте также: Из-за войны количество рабочих мест в Украине сократилось на 2,4 млн, - ООН