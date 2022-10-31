Чехия хочет быть вовлечена в послевоенное восстановление Днепропетровщины, - премьер Фиала
1 67412
Чехия хотела бы быть вовлечена в послевоенное восстановление Днепропетровской области.
Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала на совместном брифинге с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы констатировали, что Чешская Республика хочет быть вовлечена в послевоенную реконструкцию и восстановление Украины, в частности мы говорили о Днепропетровской области", - сказал Фиала.
По его словам, в этом заинтересована не только Украина, но и чешский бизнес.