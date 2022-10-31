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Чехия хочет быть вовлечена в послевоенное восстановление Днепропетровщины, - премьер Фиала

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Чехия хотела бы быть вовлечена в послевоенное восстановление Днепропетровской области.

Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала на совместном брифинге с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы констатировали, что Чешская Республика хочет быть вовлечена в послевоенную реконструкцию и восстановление Украины, в частности мы говорили о Днепропетровской области", - сказал Фиала.

По его словам, в этом заинтересована не только Украина, но и чешский бизнес.

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Топ комментарии

  • Дмитрий Анатольевич 1ca80f53
    Чехи допомогли дуже багато як для такої країни, пропорційно від військового бюджету значно більше ніж США.
  • Деніс Войцеховський
    Турція рветься у регіональні лідери.
    Все інше - лише засоби.
    Це треба розуміти.
  • Maxim Ak-Murza
    Если не провалится политика пан-Тюркизма, которую проводит Эрдоган, то Турция будет не региональным лидером, а чем-то гораздо бОльшим. Тюрки живут от Китая до Босфора.
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