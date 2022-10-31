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Первые два наземных бетонных укрытия устанавливают в Николаеве. ФОТОрепортаж

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В Николаеве устанавливают первые два бетонных укрытия на улицах города.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

"Из-за постоянных обстрелов Николаева потребность в безопасных укрытиях для горожан достаточно велика. Поэтому по запросу Николаевской областной военной администрации компания ДТЭК ВИЭ предоставила два бетонных укрытия для жителей города", - говорится в сообщении.

Укрытия армированы, имеют необходимую сертификацию и способны оградить от потенциальных обломков или взрывной волны. Каждое из них рассчитано на 15 мест для краткосрочного пребывания.

Кроме того, известные киевские художники Виталий Гидеван (Gide1) и Елена Нойна (Noyna) нанесли на укрытие стенописи, чтобы они выглядели более привлекательно.

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Первые два наземных бетонных укрытия устанавливают в Николаеве 01

Первые два наземных бетонных укрытия устанавливают в Николаеве 02
Первые два наземных бетонных укрытия устанавливают в Николаеве 03
Первые два наземных бетонных укрытия устанавливают в Николаеве 04
Первые два наземных бетонных укрытия устанавливают в Николаеве 05
Первые два наземных бетонных укрытия устанавливают в Николаеве 06
Первые два наземных бетонных укрытия устанавливают в Николаеве 07
Первые два наземных бетонных укрытия устанавливают в Николаеве 08

Топ комментарии

  • Aleksiey Ykropovich
    Норм. Таких треба усюди замість зупинок, тільки камери встановити щоб там безхатьки й ще хтось "туалет" не робив.
  • Анатолий К 65c6a92d
    Зробіть великі бетонні блоки і закрийте трансформатори, газові котельні, насоси та інше. Я розумію,що віажко, але із таким сусідом, який хоче вас знищити, бо як тоді він буде називатьися - тартарія чи московія? Менше грошей буде витрачатися на їх відбудову.
  • FT FT
    И напишите крупными буквами что здесь нужно прятаться от орков которых вы всю жизнь считали *братским наротом*.
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