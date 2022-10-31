Сегодня наша ПВО уничтожила около 80% российских ракет, - Шмыгаль

Украинская ПВО эффективно отработала во время утренних российских ракетных обстрелов, уничтожив 80% вражеских ракет.

Об этом Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал на совместной с главой правительства Чехии Петром Фиалой пресс-конференции в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня практически 80% выпущенных ракет уничтожила наше ПВО, что, конечно, предотвратило инфраструктурные потери, а также потери жизней и здоровье украинцев. К сожалению, часть ракет долетели до своих целей. Конечно, это наносит катастрофические последствия с точки зрения нашей энергетической, тепловой инфраструктуры, водоснабжения. Но хочу поблагодарить наших спасателей, наших энергетиков, которые буквально в первые минуты после обстрелов спешат на работу, тушат пожары, начинают восстанавливать разрушенное",- сказал Шмигаль.

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Он в очередной раз подчеркнул, что Россия целенаправленно уничтожает энергетическую систему Украины, ведь наше государство из-за таких обстрелов много теряет, но пытается как можно быстрее все восстановить.

"Имеем в этом помощь и поддержку партнеров, в части этого восстановления. Я убежден, она будет расти. Мы также принимаем меры по защите нашего неба и по защите наших энергетических объектов", - добавил глава правительства, подчеркнув, что больше информации предоставить не может, чтобы ее не использовал враг.