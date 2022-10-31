Россия применит иранские ракеты с дальностью 700 км уже в этом месяце, - ГУР

Россия может применить против Украины иранские баллистические ракеты с дальностью до 700 км уже в этом месяце. Эти ракеты в отличие от производимых в РФ имеют большую точность.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил Андрей Юсов, спикер Главного управления разведки Министерства обороны Украины во время телемарафона.

Юсов, опираясь на слова Кирилла Буданова, главы ГУР, заявил, что россияне с ракетным вооружением собственного производства сталкиваются с проблемой количества и будут избивать по тем же целям, то есть по гражданской энергетической инфраструктуре.

"Это, безусловно, фактор, с которым нужно учитывать. И Украина готовится к отражению этой угрозы", - прокомментировал спикер ГУР МО.

Он добавил, что баллистические ракеты и все остальное, что может предоставить Иран, Путин попытается получить.

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"Так же у нас была информация о Северной Корее... И относительно режима Лукашенко в Беларуси. Есть факты и подтверждена информация о передаче танков, вооруженной техники, боезапасов для артиллерии. Не только это, часто используются и гражданские товары, гражданская техника стран, которые , например, ввели санкции против России.

Юсов отметил, что история с разборкой стиральных машин, чтобы использовать микросхемы для вооружения – это не шутка, а правда. Ведь у РФ есть отставание в этих вопросах.

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