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Тимошенко о гуманитарном Chevrolet Tahoe: Использовал авто как служебное. Инициирую его передачу в прифронтовый регион. ВИДЕО

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Заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко использовал служебный автомобиль Chevrolet Tahoe для рабочих поездок по Украине.

Об этом он отметил в телеграмм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"О Chevrolet Tahoe. Автомобиль использовался как служебный авто. Без укрывательств, находясь на балансе Государственного Управления Делами. За последние месяцы проехал на этом автомобиле около 40 000 км в рабочих поездках по всей Украине. В дальнейшем пользоваться этим авто не буду", - отметил он. .

Он добавляет, что обратился в ГУД по поводу передачи этого автомобиля в один из прифронтовых регионов, где он будет использоваться в гуманитарных целях.

Проконтролирую, чтобы авто передали в ближайшие дни... На этой неделе передам еще три пикапа для нужд Вооруженных Сил и буду продолжать поддерживать наших защитников", - добавляет Тимошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лещенко о Тимошенко на гуманитарном Chevrolet Tahoe: Если бы не он, ездил бы какой-нибудь другой чиновник

Ранее журналисты выяснили, что заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко ездит на Chevrolet Tahoe, который был передан в качестве гуманитарной помощи. "Эти Шевроле Тахо небронированы, поэтому я не вижу смысла в том, чтобы их передавать именно на фронт, это немного другой автомобиль", - объясняет это Тимошенко.

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Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    аж прослезились все...
    и этот отдам и еще три отдам...я ж такой белый пушистый (и честными газиками клип-клип...)
    а если б не ткнули в нос...то шо? а ничё....ничё б и не шевельнулось...
  • Яна Чорновола
    Не забудь дізельний генератор до нього присобачити, а не до свого маєтку
  • Ігор Медушівський
    Де зелені-виродки , там :
    - асфальт під час бомбардувань ;
    - розкрадання гуманітарки ;
    - найбільше колаборантів серед політичних сил .
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