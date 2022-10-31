Тимошенко о гуманитарном Chevrolet Tahoe: Использовал авто как служебное. Инициирую его передачу в прифронтовый регион. ВИДЕО

Заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко использовал служебный автомобиль Chevrolet Tahoe для рабочих поездок по Украине.

Об этом он отметил в телеграмм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"О Chevrolet Tahoe. Автомобиль использовался как служебный авто. Без укрывательств, находясь на балансе Государственного Управления Делами. За последние месяцы проехал на этом автомобиле около 40 000 км в рабочих поездках по всей Украине. В дальнейшем пользоваться этим авто не буду", - отметил он. .

Он добавляет, что обратился в ГУД по поводу передачи этого автомобиля в один из прифронтовых регионов, где он будет использоваться в гуманитарных целях.

Проконтролирую, чтобы авто передали в ближайшие дни... На этой неделе передам еще три пикапа для нужд Вооруженных Сил и буду продолжать поддерживать наших защитников", - добавляет Тимошенко.

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Ранее журналисты выяснили, что заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко ездит на Chevrolet Tahoe, который был передан в качестве гуманитарной помощи. "Эти Шевроле Тахо небронированы, поэтому я не вижу смысла в том, чтобы их передавать именно на фронт, это немного другой автомобиль", - объясняет это Тимошенко.