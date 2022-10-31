Российские военные обстреляли портовую инфраструктуру в Очаковском направлении. Есть погибшие, - ОК "Південь"

Российские войска нанесли удар по портовой инфраструктуре на Очаковском направлении, попали по двум гражданским буксирам барже с зерном, два члена экипажей погибли, судьба еще одного – неизвестна.