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Российские военные обстреляли портовую инфраструктуру в Очаковском направлении. Есть погибшие, - ОК "Південь"

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порт
Российские войска нанесли удар по портовой инфраструктуре на Очаковском направлении, попали по двум гражданским буксирам барже с зерном, два члена экипажей погибли, судьба еще одного – неизвестна.

Об этом сообщает ОК "Південь", передает Цензор.НЕТ.

"Враг продолжает обстрелы портовой инфраструктуры на Очаковском направлении. В результате попадания по двум портовым гражданским буксирам, задействованным в транспортировке баржи со зерном, возник пожар, потеряно управление суднами. Два члена экипажей погибли, один из раненых спасен, судьба еще одного - не известна", – говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Hanka Panyanka
    і що тепер? ООН буде дискутувати навколо бойових комах та й далі дивитись у рота недоторканному "члену радбезу", якась суцільна хєрня...
  • U A 03b737e8
    чим що є треба рівняти ***************
  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    Я б двома руками підтримав бомбардування Севастополя до його повного знищення. Це місто після деокупації Криму не має права на існування. Бо це російський фетиш, прапор, символ, скрєпа. Там має бути тільки музей присвячений загибелі російського фашизму та розгрому московської держави. А адреса музею-Україна, Крим, Ахтіар. Все. Севастополь має вмерти.
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