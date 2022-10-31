Путин использует как минимум трех двойников, это уже привычная практика для Кремля, - Буданов
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Кремль использует людей, которым для схожести с российским диктатором сделали пластические операции.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом начальник ГУР МО Украины генерал-майор Кирилл Буданов заявил изданию "Daily Mail".
Руководитель военной разведки Украины рассказал, что в прошлом уже выявляли двойников Путина, заменявших его в "особых случаях", но сейчас это "обычная практика".
"Мы знаем о трех человеках, которые постоянно появляются, но сколько их, мы не знаем. Они все делали пластические операции, чтобы походить. Единственное, что их выдает, это их рост. Это видно на видео и фото. Также жестикуляция, язык тела и мочки ушей, поскольку они уникальны для каждого человека", – отметил начальник ГУР МО Украины.