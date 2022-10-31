Финляндия не подтвердила информацию СМИ о контрабанде оружия из Украины, - МИД

Вброс новости о якобы контрабанде оружия из Украины в Финляндию – очередная российская дезинформация.

Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ.

Спикер МИД напомнил, что в воскресенье в финских СМИ появилась информация о якобы попадании оружия из Украины в руки криминалитета Финляндии, впоследствии прошли перепечатки в украинских и международных медиа. Он отметил, что по поручению МИД Украины украинское посольство в Хельсинки немедленно обратилось в финскую полицию для получения деталей.

"В ответ финская сторона сообщила об отсутствии подтвержденной информации или каких-либо конкретных фактов поставок контрабандного оружия из Украины. В ходе разговора сегодня посол Финляндии в Киеве также не подтвердил обнародованную в финских СМИ информацию", - заявил Николенко.

Он добавил, что Россия продолжает прилагать усилия по дискредитации международной военной помощи Украине.

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"Цель такой российской информационной операции - вызвать у европейцев страх по поводу того, что оружие, которое их правительства передают Украине для противодействия российской агрессии, обернется против них самих, попав в руки криминальных элементов", - пояснил спикер МИД Украины.

Николенко заверил, что Украина поддерживает тесный диалог с международными партнерами в контексте передачи оружия и обеспечения эффективной системы мониторинга его использования. Он подчеркнул, что критически важно, чтобы публичные комментарии также опирались на официальную информацию, а не на предположение отдельных лиц.

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