Финляндия не подтвердила информацию СМИ о контрабанде оружия из Украины, - МИД
Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ.
Спикер МИД напомнил, что в воскресенье в финских СМИ появилась информация о якобы попадании оружия из Украины в руки криминалитета Финляндии, впоследствии прошли перепечатки в украинских и международных медиа. Он отметил, что по поручению МИД Украины украинское посольство в Хельсинки немедленно обратилось в финскую полицию для получения деталей.
"В ответ финская сторона сообщила об отсутствии подтвержденной информации или каких-либо конкретных фактов поставок контрабандного оружия из Украины. В ходе разговора сегодня посол Финляндии в Киеве также не подтвердил обнародованную в финских СМИ информацию", - заявил Николенко.
Он добавил, что Россия продолжает прилагать усилия по дискредитации международной военной помощи Украине.
"Цель такой российской информационной операции - вызвать у европейцев страх по поводу того, что оружие, которое их правительства передают Украине для противодействия российской агрессии, обернется против них самих, попав в руки криминальных элементов", - пояснил спикер МИД Украины.
Николенко заверил, что Украина поддерживает тесный диалог с международными партнерами в контексте передачи оружия и обеспечения эффективной системы мониторинга его использования. Он подчеркнул, что критически важно, чтобы публичные комментарии также опирались на официальную информацию, а не на предположение отдельных лиц.