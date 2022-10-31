Кишинев высылает дипломата РФ после падения обломков российской ракеты на территорию Молдовы

Министерство иностранных дел Молдовы в понедельник объявило одного сотрудника посольства России персоной нон грата.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда".

Решение о высылке молдовский МИД довел до ведома посла России Олега Васнецова, сообщило ведомство.

"Во время встречи было подтверждено, что ракетные обстрелы соседней страны приводят к дальнейшей эскалации рисков безопасности, а граждане нашего государства все больше ощущают на себе катастрофические последствия войны. Было отмечено, что атаки на энергетическую инфраструктуру Украины также создают все большие угрозы энергетической безопасности страны", - отмечается в сообщении.

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Как следствие, сотрудник посольства РФ в Кишиневе должен будет покинуть территорию Молдовы. О ком именно идет речь, не уточняется.

Напомним, что утром 31 октября МВД сообщило, что на территорию Молдовы упали фрагменты ракеты, сбитой сегодня утром украинской зенитной системой после атаки беспилотника на Днестровскую плотину на украинской территории в 1 км от плотины в Наславче. В домах Наславчи выбило окна. Пострадавших нет.

Позже в ведомстве уточнили, что не зафиксировали нарушения воздушного пространства Молдовы ракетами, поскольку на территории Молдовы упали лишь фрагменты ракеты, сбитой украинскими ПВО.

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При этом, по информации пограничников, плотина не пострадала и нет никакой угрозы затопления района.