Трибунал для России неофициально поддерживают 10-16 стран, - Костин

Для создания Специального трибунала по привлечению к ответственности РФ за преступления агрессии необходима политическая воля, количество стран, поддерживающих создание трибунала, растет, отмечает генеральный прокурор Андрей Костин.

"Из-за юридических ограничений МКС не может рассматривать дело по агрессии РФ против Украины, а я считаю это первичным международным преступлением, без которого все другие ужасы против мирного населения были бы невозможны. И мы не можем себе позволить оставить этот акт насилия в отношении всей страны безнаказанным", - рассказал генпрокурор в интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, речь идет о создании трибунала по очень широкому кругу участников. "Это не может быть пять-семь стран, это должны быть все, и я об этом говорю на каждой встрече. Важно, чтобы, прежде всего, это были страны, которые важны с точки зрения восприятия легитимности результатов этого трибунала", - сказал Костин.

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В то же время генпрокурор обратил внимание, что главное для создания трибунала – это политическая воля. "Говоря о необходимости создания этого института, я всегда подчеркиваю иностранные партнеры: "Если вы уже на уровне Генассамблеи, ПАСЕ, Европарламента проголосовали и подтвердили, что факт вооруженной агрессии был, то сделайте следующий шаг", - отметил генпрокурор.

Отвечая на вопрос о том, каким он видит сам механизм создания Спецтрибунала, Костин сказал: "Самый реалистичный сценарий по созданию трибунала – это международное соглашение. Ее подписывает правительство страны, ратифицирует парламент, если в этом нуждается национальное законодательство".

"В общем, я не услышал аргументов против: диалог сложен, но я оптимистично смотрю на перспективы: количество стран, готовых поддерживать трибунал, растет, пока неофициальная поддержка от десяти до 16 стран у нас есть", - отметил он.

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Костин также добавил, что ему как украинцу хотелось бы, чтобы трибунал состоялся в Украине, но локация трибунала не является ключевым вопросом. "Самое важное - это привлечь к ответственности Путина и его клика. Поэтому давайте оставим разговоры о месте трибунала на будущее, сейчас есть более важные вещи. Во всяком случае, мы должны думать не о мести, а о справедливости. Где именно судьи объявят свой приговор – это уже другой вопрос", - добавил генпрокурор.