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МИД договорился о поставках оборудования из 12 стран для восстановления энергосистемы Украины, - Кулеба

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електроенергія
Министерство иностранных дел Украины договорилось о поставках оборудования от правительств и компаний 12 стран для восстановления энергосистемы Украины,

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

"Мы уже договорились о поставках оборудования от правительств и компаний 12 стран: Израиля, Испании, Италии, Литвы, Германии, Северной Македонии, Польши, Республики Корея, Словакии, Словении, Финляндии и Франции. В общей сложности речь идет о 954 единицах энергетического оборудования. Первые партии помощи уже в Украине, остальные ожидаются в ближайшее время. Мы продолжаем работать над увеличением круга партнеров и объемов поддержки", – сказал Кулеба.

Министр напомнил, что соответствующее поручение поставил глава государства, а МВД, Минэнерго и другие органы власти и государственные предприятия составили и обновляют список нужд. МИД Украины обновил соответствующие запросы в рамках Европейского механизма гражданской защиты и центра кризисного реагирования НАТО. Кроме того, дипломаты обрабатывают запросы напрямую с компаниями-производителями энергетического оборудования Франции, Германии, Бельгии, Швеции, КНР и других стран.

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В МИД рассказали, что среди оборудования, получаемого Украиной, генераторы разных типов, переключатели автоматические, тепловые пушки и т.д.

"Мы благодарны каждому партнеру и каждой компании, которые откликнулись на наш срочный запрос. Украина всегда будет помнить тех, кто был с нами в трудный час испытаний", - подытожил Кулеба.

Топ комментарии

  • Оксана Щербакова 63f182cf
    Дійсно,хороша новина
  • Vladyslav Novikov
    Ну нахера этот, блд цирк!!!!!
    Не оборудование надо, а ракеты и бомбы!
    Ни христианская толерантность, а садистская жестокость!!!
    Стереть с лица земли несколько жилых кварталов в Курске, Воронеже и т.д., - десятки тысяч жертв, и кацапы шелковые станут!!
    Учитесь, блин, у Изриаля, как решали палестинский вопрос!!! Кинул камень в полицейского - дом сравняли с землей. Вместе с жильцами. И все, утихомирились!
  • Berrimor Cute
    Ты однозадачный, нужно и оборудование, и оружие. Это Израилю у нас стоит поучиться, как решать вопрос с ВС РФ, это тебе не хамасовские чмошники-"жильцы"
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