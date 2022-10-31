Во Львовской области бывший регионал незаконно строит хлебзавод, – нардеп

На Львовщине экс-нардеп от Партии регионов Владимир Мисик строит хлебопекарный комплекс "Кулиничи" без разрешения на выполнение строительных работ.

Об этом сообщает нардеп Михаил Бондарь на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Во Львовской области хлебопекарный комплекс "Кулиничи" Владимира Мисика – экс-регионала, голосовавшего за диктаторские законы и финансировавшего храмы УПЦ МП – строится без разрешения! В ГИАГ (Государственной инспекции архитектуры и градостроительства) даже не поступало заявление о выдаче разрешения на выполнение строительных работ, нет его и в реестре строительной деятельности", – пишет Бондарь.

Нардеп приводит ответ ГИАГ на свое обращение по поводу законности строительства. Также нардеп говорит, что на свое обращение по этому вопросу во Львовскую ОВА он получил отписку – письмо было перенаправлено в Оброшинский сельсовет, на территории которого строится хлебзавод Мисика.

"Выходит, что бизнес, принадлежащий бывшему регионалу-кнопкодаву, продолжает действовать по тому самому "беспределу", как и во времена Януковича. И похоже, как и во времена Януковича, у этого бизнеса есть солидный покровитель, позволяющий не учитывать никакие законы и правила", – отмечает Михаил Бондарь.

Нардеп также обратился к главе Львовской ОВА Козицкому с вопросом относительно того, знал ли тот об отсутствии документов на строительство, когда вместе с Мисиком участвовал в торжествах по поводу его открытия.

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"Что ж, будем разбираться и напоминать всем участникам этого коррупционного звена, что времена изменились. Плевать в лицо Украине и украинцам больше не получится, и "золотой батон" здесь не поможет. Вопрос только к главе ОВА Козицкому: было ли известно об отсутствии разрешения на строительство во время всех торжественных мероприятий по поводу начала этого строительства с участием главы области?" – пишет Бондарь.

Как сообщалось ранее, бывший нардеп Александр Черненко заявил, что россияне планируют удары по продовольственной безопасности Украины через свой бизнес на ее территории. В частности, во Львовской области для этого может быть использован монополист хлебопекарной отрасли – группа компаний "Кулиничи" экс-регионала Владимира Мисика.