В Киеве из-за повреждений электросети возможны перебои мобильной связи, - Минцифры

В Киеве вследствие российских обстрелов в понедельник, 31 октября, без электричества остались 450 базовых станций мобильных операторов.

Об этом сообщил директор департамента мобильного интернета Министерства цифровой трансформации Станислав Прибитько, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.

"Это значит, что в течение дня будут перебои с мобильной связью. В некоторых районах города ее почти не будет", – написал чиновник.

Читайте также: Из-за ракетных атак электроснабжение ограничили во всех регионах Украины, - Укрэнерго

Он добавил, что ремонтные бригады уже работают над восстановлением поврежденных электростанций.