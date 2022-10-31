В Киеве из-за повреждений электросети возможны перебои мобильной связи, - Минцифры
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В Киеве вследствие российских обстрелов в понедельник, 31 октября, без электричества остались 450 базовых станций мобильных операторов.
Об этом сообщил директор департамента мобильного интернета Министерства цифровой трансформации Станислав Прибитько, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.
"Это значит, что в течение дня будут перебои с мобильной связью. В некоторых районах города ее почти не будет", – написал чиновник.
Он добавил, что ремонтные бригады уже работают над восстановлением поврежденных электростанций.