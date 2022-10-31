Россия и Беларусь создадут совместные центры подготовки военных

Белорусский диктатор Александр Лукашенко в понедельник подписал указ о создании и функционировании "учебно-боевых центров" совместной с Россией подготовки военнослужащих.

Об этом сообщает БЕЛТА, передает Цензор.НЕТ.

Указ Лукашенко одобряет проект соглашения между Беларусью и Россией "как основу для проведения переговоров", заявили в пресс-службе самопровозглашенного белорусского президента.

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"Министерство обороны (Беларуси) уполномочено на проведение переговоров и подписание соглашения в случае достижения договоренности в пределах одобренного проекта", – отмечается в сообщении.