Российские оккупанты хотят пополнить потери за счет ЧВК: выводят контингент из Мали, - Генштаб ВСУ

Россия продолжает пополнять оккупационные войска за счет частных военных компаний.

Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ относительно российского вторжения по состоянию на 18:00 31.10.2022, передает Цензор.НЕТ.

"На фоне значительных потерь на территории Украины российское военно-политическое руководство ищет способы пополнения оккупационных войск за счет частных военных компаний. Несмотря на значительные имиджевые и политические потери на международной арене, принято решение о выводе контингента частных военных кампаний из Республики Мали", - рассказали в Генштабе.

Читайте: ЧВК "Вагнер" во время набора новобранцев демонстрирует подход, по которому в приоритете количество, а не опыт или качество, - британская разведка