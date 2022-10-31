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Российские оккупанты хотят пополнить потери за счет ЧВК: выводят контингент из Мали, - Генштаб ВСУ

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рф,найманці
Россия продолжает пополнять оккупационные войска за счет частных военных компаний.

Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ относительно российского вторжения по состоянию на 18:00 31.10.2022, передает Цензор.НЕТ.

"На фоне значительных потерь на территории Украины российское военно-политическое руководство ищет способы пополнения оккупационных войск за счет частных военных компаний. Несмотря на значительные имиджевые и политические потери на международной арене, принято решение о выводе контингента частных военных кампаний из Республики Мали", - рассказали в Генштабе.

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  • Яр Холодний
    Я дивлюся - скоро Україні півсвіту будуть "винні що земля - колгоспу" - за позбавлення від вірусу "русскава міра"
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Усіх 800 довбойобів з Малі до нас перекинуть? Це жах!!!
    Це ж ЗСУ треба цілий день, аби переробити їх на гній!!!
  • Maryna Solska e862e0af
    В Малі є золото і уран, може хоч трохи люди ліпше будуть жити, якщо русскіх там не буде.
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