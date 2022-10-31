Украина продолжит зерновую инициативу и надеется, что партнеры успокоят риторику России, - Зеленский

Украина продолжит выполнять зерновую инициативу в рамках договоренностей с ООН и Турцией и надеется, что стороны-партнеры успокоят риторику РФ.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Глава государства напомнил, что в "зерновом соглашении" есть два параллельных документа. В частности, первый заключен между Украиной, ООН и Турцией.

"Среди этих трех субъектов я не слышал, чтобы кто-то был не согласен и хотел бы остановить зерновую инициативу. Поэтому тут мы продолжаем, как и договаривались", - заявил Зеленский на брифинге с премьер-министром Чехии Петром Фиалой в Киеве.

Второй документ заключен между Россией, Турцией и ООН. При этом, президент отметил, что "не слышал, чтобы Турция или ООН его нарушили, поскольку они не заинтересованы в том, чтобы принести голод в страны Африки, Азии".

"Безусловно, если Россия говорит, что она выходит из зерновой инициативы, говорит о том, что она выходит из договоренностей последних трех сторон. Это говорит о том, что Россия нарушает эти договоренности", - сказал глава государства.

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Как отметил Зеленский, мир уже привык к той или иной российской риторике со стороны официальных и не официальных представителей РФ, тем не менее, он рассчитывает на то, партнеры смогут её "успокоить".

"Я уверен и будем верить, что партнеры смогут успокоить риторику РФ. Мы же со своей стороны продолжим зерновую инициативу. Потому что понимаем, что несём в мир стабильность - на рынки пищевой продукции", - резюмировал Зеленский.

Напомним, 29 октября Россия приостановила свое участие в зерновой инициативе в одностороннем порядке. 31 октября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что без участия РФ вывоз украинского зерна вряд ли будет реализован. В то же время он отметил, что отныне "зерновое соглашение" приобретает "рискованный и негарантированный характер".

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