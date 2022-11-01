"Метинвест" сначала агрессии направил в поддержку Украины более 2 млрд грн

За 250 дней российской агрессии в поддержку армии, мирных жителей и своих сотрудников компания направила 2,1 млрд грн.

Об этом сообщает официальный сайт Группы "Метинвест", информирует Цензор.НЕТ.

По словам генерального директора Группы Юрия Рыженкова, "Метинвест" – это надежная опора Украины, это команда из многих тысяч людей, вкладывающих душу в помощь стране.

"Что такое "Метинвест"? Для всего мира – это сталь. В небоскребах и кораблях. В вагонах и рельсах. На атлантическом побережье и на дне Адриатики. Однако для Украины "Метинвест" – это надежная опора. Это тысячи людей, вкладывающих душу в свое дело, заботящихся о земляках и служащих в рядах ВСУ. С первого дня войны "Метинвест" помогает стране быть сильной. Мы везде, где нужна поддержка. И вместе мы приближаем победу Украины", - заявил Рыженков.

Одна из самых масштабных инициатив компании – гуманитарный проект "Спасаем жизнь", созданный в координации с Фондом Рината Ахметова. Более 294 тысяч украинцев уже получили пищевые продукты и средства гигиены. За время войны из-за границы в Украину доставлено более 3900 тонн жизненно необходимых грузов. К проекту присоединились 189 компаний со всего мира – Германии, Италии, Польши, Нидерландов, Испании, США, Великобритании, Швейцарии, Греции, ОАЭ и других стран.

Кроме того, в рамках проекта "Спасаем жизнь" мощную поддержку получает медицинская отрасль. С начала войны в больницы Украины доставлены медпрепараты, расходные материалы и оборудование на общую сумму 240 тысяч евро. Следовательно, медики смогут помочь более 70 тысячам людей.

Группа также помогает жителям прифронтовых регионов подготовиться к зиме. В частности, в укрытия Авдеевки доставляют печи для обогрева помещений и приготовления пищи.

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В поддержку военных "Метинвест" направил 1,4 млрд грн.

Вместе с тем сообщается, что предприятия "Метинвеста" ощутили влияние ряда дестабилизационных факторов, среди которых: рост себестоимости производства, падение цен на продукцию и нарушенная логистика. Несмотря на все, "Метинвест" пытается наладить работу предприятий, где это безопасно для людей и экономически целесообразно.

"Метинвест" работает на уровне 30-50% от довоенных мощностей. Доставку продукции усложняет логистика: порты Черного моря недоступны для экспорта угля, железной руды и стали из Украины. Поэтому компания ищет альтернативные пути поставки продукции потребителям по железной дороге, однако цена на такие перевозки остается высокой.