Россия перебросила в Украину пилотов-наемников, но значительно снизила им выплаты, - Генштаб ВСУ

Российские пилоты из частных военных компаний не могут качественно выполнять задачи.

Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ относительно российского вторжения по состоянию на 18:00 31.10.2022, передает Цензор.НЕТ.

"Российские военные наемники пытаются создать авиационную составляющую, которая может быть применена в Украине. Однако эффективность и обучение летчиков, использующих различные модификации Ми-8, не позволяет выполнять задачи по назначению. Кроме того, на мотивацию летного состава негативно влияют значительно сниженные, по сравнению с Сирией, выплаты", - рассказали в Генштабе.

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