Украинские зенитчики на Херсонщине за три минуты уничтожили два российских "Аллигатора"

Зенитники Воздушных сил сбили 2 российских вертолета в небе над Херсонской областью вечером 31 октября.

Об этом сообщила служба по связям с общественностью Воздушного командования "Південь", передает Цензор.НЕТ.

"За три минуты уничтожены два российских вертолета Ка-52. 31 октября, с 18:45 по 18:48, в Бериславском районе Херсонщины, подразделением зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Південь" сбиты два российских ударных вертолета Ка-52", - говорится в сообщении.

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